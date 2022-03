Rückschlag für Offensiv-Juwel des TSV 1860: Schulter-OP bei Lorenz Knöferl

Junglöwe Lorenz Knöferl steht dem TSV 1860 vorerst nicht zur Verfügung. Wie er selbst auf Instagram berichtete, wird er an der Schulter operiert.

München - Schlechte Nachrichten von Lorenz Knöferl. Wie der junge Offensivspieler am Montag via Instagram mitteilte, wird er sich einer Schulter-Operation unterziehen müssen und fällt vorerst aus.

Knöferl: "Gebe alles, um schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen"

Der 18-Jährige kam bei der 0:3-Niederlage am Sonntag in Mannheim erstmals seit September wieder zu einem Kurzeinsatz.

"Es war schön, gestern wieder auf dem Platz zu stehen - danke für euren krassen Support", schreibt der Angreifer: "Leider falle ich nach heutigen Untersuchungen mit einer Schulterverletzung erst einmal aus und muss mich einer OP unterziehen. Ich gebe alles, um schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen. Ich werde stärker denn je zurückkommen!"

In dieser Saison spielte Knöferl hauptsächlich für die zweite Mannschaft in der Bayernliga Süd sowie bei den Profis im Toto-Pokal, in der 3. Liga kam er auf drei Kurzeinsätze.

Wie lange der 18-Jährige ausfallen wird, ist unklar. Vom TSV 1860 gab es zunächst keine Infos zur Verletzung des jungen Offensivspielers.