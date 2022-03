Es soll schon Kontakt geben: Was läuft zwischen Thomas Hitzlsperger und dem TSV 1860?

Einem Bericht zufolge steht Thomas Hitzlsperger im Austausch mit dem TSV 1860. Der Ex-Nationalspieler scheidet Ende März aus seinem Amt als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart aus.

München - Holt sich der TSV 1860 in nicht allzu ferner Zukunft einen Ex-Nationalspieler ins Boot? Laut einem Bericht des Fachmagazins "kicker" steht Thomas Hitzlsperger im Austausch mit den Löwen.

Der gebürtige Münchner wohnt zusammen mit seinem Lebenspartner in der bayerischen Landeshauptstadt und pflegt demnach gute Kontakte an die Grünwalder Straße. Ein konkretes Jobangebot soll es allerdings noch nicht gegeben haben.

Thomas Hitzlsperger (unten in der Mitte vor dem 1860-Präsidium um Oberlöwe Robert Reisinger) schaut gerne mal im Grünwalder Stadion vorbei. © IMAGO / MIS

Thomas Hitzlsperger ist im Fußball weit gereist

Hitzlsperger verfügt über große Reputation und jede Menge Erfahrung. Nach seiner Ausbildung in der Jugend des FC Bayern führte ihn sein Weg in die Premier League zu Aston Villa, später kehrte er nach Deutschland zurück und spielte unter anderem für den VfB Stuttgart, mit dem er 2007 Deutscher Meister wurde.

Auch in der Nationalmannschaft hinterließ der 39-Jährige Spuren und nahm unter anderem an der Heim-WM 2006 sowie zwei Jahre später an der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz teil.

VfB-Teammanager: "Vielleicht geht er zu seinem Traumverein – zu 1860"

In den vergangenen sechs Jahren war Hitzlsperger in verschiedenen Funktionärsrollen beim VfB Stuttgart tätig, zuletzt als Vorstandsvorsitzender. Diesen Posten wird er Ende März vorzeitig niederlegen, am vergangenen Wochenende wurde er vom Klub verabschiedet.

Wie es für den ehemaligen Mittelfeldspieler beruflich weitergeht, ist noch offen. VfB-Teammanager Günther Schäfer ließ sich bei "Sky" kürzlich zu einer Prognose hinreißen: "Vielleicht geht er zu seinem Traumverein – zu 1860."