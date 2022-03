Den TSV 1860 ausgeguckt: Toto-Pokal-Gegner Aubstadt hofft auf den nächsten Coup

Der TSV 1860 ist im Toto-Pokal-Halbfinale zu Gast beim TSV Aubstadt. Der Regionalligist, der bereits Türkgücü aus dem Wettbewerb warf, hat die Löwen genau analysiert und geht selbstbewusst in das Duell am Samstag.

München – Die letzten zwei Auswärtsreisen des TSV 1860 gingen in die deutsche Hauptstadt nach Berlin und nach Mannheim, die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg.

Nun das Kontrastprogramm für die Löwen: Michael Köllner und Co. sind am Samstag zu Gast in Aubstadt, einer Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld, die lediglich rund 750 Einwohner zählt.

Aubstadt warf im Viertelfinale Türkgücü aus dem Pokal

"Bayernweit bekannt ist zum Beispiel der TSV Aubstadt, der in der Regionalliga auf Punktejagd geht", heißt es auf der Website der Aubstädter. Doch der Liga-Alltag hat bei den Unterfranken erstmal Pause: Am Samstag (14 Uhr, BR und im AZ-Liveticker) geht es für den Regionalligisten gegen den Drittligisten 1860 um den Einzug in das Toto-Pokal-Finale. "Auch wenn wir natürlich der klare Außenseiter sind, sehe ich durchaus Chancen für uns", gab sich Aubstadts Torhüter Lukas Wenzel gegenüber der " " selbstbewusst.

Denn die Aubstädter wissen ganz genau, wie man einen großen Favoriten schlägt. Im Viertelfinale schalteten sie Sechzigs Stadtrivale Türkgücü mit 3:1 aus. "Wir müssen das Spiel ähnlich angehen wie im Viertelfinale gegen Türkgücü München, da haben wir auch an unsere Chance geglaubt", erklärte Wenzel. Auch in der Liga lief es zuletzt, gegen ein favorisiertes Wacker Burghausen gab es einen deutlichen 3:0-Erfolg, gegen den Tabellenvierten FV Illertissen ein 1:1. "Unser großes Plus ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Das Team ist wie eine zweite Familie für mich."

Stadion in Aubstadt mit 3.000 Fans ausverkauft

Aktuell belegt die Mannschaft von Victor Kleinhenz Rang sieben in der Liga. Seit Ende August sind die Aubstädter auf heimischen Geläuf ungeschlagen. Diese Serie hofft der Regionalligist gegen 1860 fortzuführen, auch mit Hilfe der Unterstützung der Fans.

Am Samstag ist die Aubstädter NGN-Arena mit 3.000 Anhängern ausverkauft: "Ich hoffe einfach, dass die Zuschauer von der ersten Minute an voll dabei sind und jeden gewonnenen Zweikampf von uns feiern", so der 23-jährige Schlussmann.

Aubstadts Torhüter sah 1860-Pleite in Mannheim live im Stadion

Wenzel selbst ist bereits bestens vorbereitet auf das Duell gegen die Löwen. Am vergangenen Sonntag war er bei der 0:3-Pleite der Sechzger in Mannheim live vor Ort und analysierte die Löwen-Offensive um Toptorjäger Marcel Bär im Stadion.

"So weiß ich, wie sie anlaufen und kann mich entsprechend darauf einstellen. Wirklich herausgestochen ist in Mannheim aber kein Spieler von 1860 München", fand Wenzel. Sollte er dies am Samstag nach Abpfiff der Partie auch sagen können, stehen die Chancen auf den nächsten Pokal-Coup der Aubstädter nicht schlecht.