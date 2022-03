Nach Marco Hiller: Auch Junglöwe Fabian Greilinger verlängert beim TSV 1860

Gute Nachrichten für den TSV 1860: Fabian Greilinger hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert.

München - Der TSV 1860 treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. In der vergangenen Woche wurde bereits die Vertragsverlängerung mit Marco Hiller bekannt gegeben, nun bindet sich mit Fabian Greilinger ein weiterer Spieler aus dem eigenen Unterbau an die Löwen.

Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, hat der linke Flügelspieler seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Wie lange der neue Kontrakt läuft, ist nicht bekannt.

Greilinger: "Wir haben einiges vor in der kommenden Zeit"

"Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Vertrag bei meinem Jugendverein und Münchens großer Liebe zu verlängern. Dieser Verein ist schon immer sehr besonders für meine Familie und für mich, deshalb freue ich mich den Weg mit den Löwen weiter zu gehen", zeigt sich der 21-Jährige in der Mitteilung erfreut. Man habe noch einiges vor in der kommenden Zeit, "dafür werde ich wie immer alles geben und hoffe zusammen mit der Löwenfamilie sportliche Erfolge feiern zu dürfen."

Fabian steht mit seiner Art des Spiels und seinen Tugenden zu 100% für die Werte, welche den TSV 1860 München verkörpern, und ist eine Bereicherung für jede Mannschaft. Günther Gorenzel

Auch Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel zeigt sich über die Verlängerung mit dem Junglöwen erfreut. "Mit der Verlängerung von Fabian ist es uns gelungen, einen weiteren Spieler, der in unserem die Bayerische Junglöwen NLZ ausgebildet wurde, weiterhin an uns zu binden", so der Österreicher stolz.

Gorenzel weiter: "Fabian steht mit seiner Art des Spiels und seinen Tugenden zu 100% für die Werte, welche den TSV 1860 München verkörpern, und ist eine Bereicherung für jede Mannschaft. Daher sind wir froh mit Fabian eine Lösung für eine weitere Zusammenarbeit gefunden zu haben und gemeinsam den Weg weiterzugehen."

Fabian Greilinger spielt seit sieben Jahren für den TSV 1860

Der gebürtige Eggenfeldener kam im Sommer 2015 vom SV Wacker Burghausen zu den Löwen und durchlief anschließend die Jugendteams des TSV 1860. Zu seinem Debüt in der Profimannschaft kam er am 1. Spieltag der Saison 2019/2020, als er gegen Preußen Münster eingewechselt wurde. Den ersten Startelfeinsatz konnte Greilinger bereits am nächsten Spieltag auswärts in Braunschweig verbuchen. In der laufenden Saison stand er in bislang 19 Spielen der 3. Liga auf dem Platz und erzielte dabei zwei Treffer.