"Trotz sehr attraktiver Offerten": Marco Hiller verlängert beim TSV 1860

Tolle Nachrichten für den TSV 1860: Marco Hiller hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert!

München - Extrem wichtige Nachrichten von der Grünwalder Straße: Marco Hiller, unverzichtbarer Leistungsträger und wichtige Identifikationsfigur beim TSV 1860, hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Wie lange der neue Kontrakt läuft, ist nicht bekannt.

Um beim TSV 1860 zu bleiben: Hiller lehnte "sehr attraktive Offerten" ab

"Ich spiele nun schon seit 14 Jahren bei Sechzig, der Verein ist nicht nur meine sportliche Heimat, sondern für mich was ganz Besonderes. Daher bin ich auch total überzeugt und sehr glücklich damit, meinen Vertrag, trotz sehr attraktiven Offerten, auch gerade in dieser Phase der Saison zu verlängern", wird der Stammkeeper der Löwen in der Mitteilung zitiert.

Ich denke wir alle haben noch einiges vor in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Marco Hiller

Die Gespräche mit den Verantwortlichen seien "sehr vertrauensvoll, unkompliziert und klar" gewesen, meint Hiller und gibt sich ambitioniert: "Ich denke, wir alle haben noch einiges vor in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Hierauf freue ich mich unglaublich und werde alles tun, um gemeinsam mit dem Verein und den Fans erfolgreich zu sein."

Auch Günther Gorenzel, als Sport-Geschäftsführer für die Kaderplanung verantwortlich, zeigt sich erfreut über die großen Neuigkeiten. "Marco hat bereits vor längerer Zeit ein klares Bekenntnis zum TSV 1860 München abgegeben. Ich bin froh, dass wir es nun dank der stetigen Unterstützung der gesamten Löwenfamilie und unserer beiden Gesellschafter geschafft haben, den beiderseitigen Wunsch nach einer langfristigen Zusammenarbeit vertraglich zu fixieren", sagt der Österreicher.

Marco Hiller wollte ligaunabhängig beim TSV 1860 bleiben

Tatsächlich hat der 25-Jährige in den vergangenen Monaten stets betont, unabhängig von der Liga unbedingt bei 1860 bleiben zu wollen. Seit seiner Beförderung zur Nummer eins im Herbst 2019 hat sich der Schlussmann stetig weiterentwickelt und zählt unbestritten zu den stärksten Torhütern der 3. Liga. Seine Nervenstärke beim Elfmeterschießen hat ihm bei Fans und Medien außerdem den Spitznamen "Killer-Hiller" eingebracht.

"Marco ist ein absoluter Leistungsträger in der Mannschaft, der sich auch durch die sehr gute Trainingsarbeit mit unserem Torwart-Trainer Harry Huber in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat", meint auch Gorenzel: "Ich bin sicher, dass er sich auch künftig noch entwickeln wird und damit noch wertvoller für das Team werden wird, als er es eh schon ist."

Marco Hiller kam schon 2008 zum TSV 1860

Hiller wechselte 2008 im Alter von elf Jahren von seinem Jugendverein FC Grün-Weiß Gröbenzell zu den Löwen und durchlief alle Jugendteams. Sein Debüt für die Herrenmannschaft feierte der mittlerweile 25-Jährige am 23. April 2016 in der Regionalliga Bayern auswärts beim FV Illertissen, als er bei der 1:3-Auswärtsniederlage für die zweite Löwen-Mannschaft im Tor stand.

Für die Profimannschaft debütierte Marco Hiller ebenfalls auswärts. Am 13. Juli 2017 stand er in Memmingen zwischen den Pfosten, als die neu formierte Löwen-Mannschaft das erste Regionalliga-Spiel mit 4:1 gewinnen konnte. Seitdem stand Marco Hiller bis auf wenige Ausnahmen als Stammkeeper im Löwen-Tor und kann auf mittlerweile 176 Spiele in der Profi-Mannschaft der Löwen zurückblicken, in denen er in 55 Partien ohne Gegentreffer blieb.