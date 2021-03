Termin-Not: Den Löwen drohen Pokal-Probleme

Am Samstag gilt es für 1860 im Toto-Pokal gegen den FC Ingolstadt. Sollten sich die Löwen durchsetzen, steht gleich am Dienstag das Achtelfinale gegen Türkgücu an. "Da wird uns auch alles abgefordert"

26. März 2021 - 06:06 Uhr | Matthias Eicher

Michael Köllner versammelte seine Löwen nach dem Topspiel-Sieg gegen Dresden noch auf dem Platz. © IMAGO / Lackovic