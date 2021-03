Halbzeit-Fazit: Wir sehen hier ein sehr intensives Pokalduell, dass sich im ersten Durchgang auf Augenhöhe abspielte. Sechzig hätte in der 17. Minute durch Sascha Mölders in Führung gehen können, brachte den Ball aber freistehend nicht im Tor unter. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend, Chancen waren Mangelware. Kurz vor der Pause nutzten die Schanzer das etwas nachlässige Defensivverhalten der Löwen und gingen mit ihrer bis dato besten Chance in Führung.