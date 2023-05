Szenen-Applaus für Fabian Greilinger: Diese Aktion begeisterte die Fans des TSV 1860

1:0 gewann der TSV 1860 am Samstag gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg II. Neben dem Siegtreffer von Raphael Holzhauser sorgte Fabian Greilinger für eine Aktion, die ihm Szenenapplaus einbrachte – und zu der er sich nun äußert.

München – Chance bekommen, Chance genutzt. Am Samstag stand Fabian Greilinger beim 1:0 gegen den SC Freiburg II für den am Kopf verletzten Philipp Steinhart in der Startelf und half hinten links mit, die Breisgauer-Offensive zu stoppen.

Dies gelang ihm und seinen Teamkollegen, die Null stand am Ende. Bei einer Aktion bekam er sogar Szenenapplaus vor der Stehhalle. "Das war, wo ich noch nachgelaufen bin und dann einen Einwurf für die hinten an der Eckfahne erzwungen habe und nicht den Ball zum Abstoß weggeschenkt hab", so Greilinger im Hacker-Pschorr Fantalk.

TSV 1860: Greilinger zeigt sich bescheiden

Eigentlich gehört das Eigengewächs des TSV 1860 nicht zum Stammpersonal. Bei der Niederlage in Saarbrücken (0:2) wurde Greilinger ausgewechselt, gegen die SpVgg Bayreuth kam er nur von der Bank. Nun der Applaus von den eigenen Fans, den die Nummer 11 der Löwen freudig wahrnahm: "Das kriegt man dann schon mit und das freut einen ein Stück weit, weil ich davor den Sprint erzwungen hab und die Hoffnung hatte, dass ich irgendwas bewirken kann und natürlich war es schön, dass zumindest ein bisschen was bei rausgekommen ist."

Für Greilinger und die Sechzger stehen diese Saison noch drei Partien in Essen, gegen Waldhof Mannheim sowie in Zwickau an, die vielleicht noch die Chance bieten, etwas Boden in der Tabelle gutzumachen. Abzuschenken, weil der angepeilte Aufstieg kein Thema mehr ist, kommt für Greilinger nicht infrage: "Es ist immer so, sobald der Schiedsrichter anpfeift, haut jeder alles raus, weil wir deswegen Fußball spielen, weil es uns Bock macht, weil es uns Spaß macht und nicht, weil wir auf dem Rasen stehen müssen oder dazu gezwungen werden."

Viel Spaß können auch die Löwen-Fans noch an Greilinger haben, der nicht zur großen Gruppe derer gehört, deren Verträge diesen Sommer auslaufen.