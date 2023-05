TSV 1860: Nach Tränen-Abgang – Entwarnung bei Löwen-Youngster Leandro Morgalla

Der umworbene Youngster des TSV 1860 verletzt sich gegen Freiburg. "Ich hoffe, es ist nichts Gravierendes", sagt Sechzig-Trainer Maurizio Jacobacci. Jetzt gibt es Entwarnung.

München - Es lief die 66. Minute im Heimspiel des TSV 1860 am Samstag gegen den SC Freiburg II (1:0), da musste Verteidiger-Toptalent Leandro Morgalla ausgewechselt werden.

Auch auf der Bank war Morgalla noch sichtlich mitgenommen. © imago/Ulrich Wagner

Morgalla-Verletzung: Wie schlimm steht es um den Youngster?

Zuerst hielt sich der 18-Jährige seine linke Schulter, an der er sich verletzt hatte, dann bedeckte er sein Gesicht und marschierte unter Tränen vom Rasen. "Er hat sich an der Schulter verletzt", erklärte Trainer Maurizio Jacobacci nach dem Spiel, konnte aber noch keine Prognose über eine mögliche Ausfallzeit geben: "Ich hoffe, dass es nix Gravierendes ist und keine Bänder lädiert sind."

Jetzt gibt es Entwarnung: Vonseiten der Sechzger heißt es zwar nach wie vor, dass es sich um eine Schulterverletzung handelt, allerdings scheint es nur eine Prellung zu sein. Morgalla wird am Dienstag zum Training oder zumindest zur Behandlung an der Grünwalder Straße erwartet und fällt maximal noch ein paar Tage aus.

Somit gut möglich, dass Morgalla in dieser Saison nochmal für die Löwen aufläuft. Der Youngster wird mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht.