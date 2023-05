TSV-1860-Coach Jacobacci mit Riesenkompliment an seine Abwehr: "Haben viele Bälle wegverteidigt"

Der TSV 1860 fährt gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg den dritten Heimsieg in Folge ein. Nach der Partie hatte Löwendompteur Maurizio Jacobacci deshalb reichlich Lob für sein Team übrig.

München - Unter Maurizio Jacobacci haben sich die Löwen wieder zu einer echten Heimmacht entwickelt. Selbst gegen den Tabellenzweiten aus Freiburg gewann der TSV 1860 – wenn auch etwas glücklich – mit 1:0. Umso zufriedener war der Italo-Schweizer auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Jacobacci: "Haben Quäntchen mehr Leidenschaft an den Tag gebracht"

"Ich wollte nach dem Spiel hier stehen, um sagen zu können, dass ich sehr stolz bin auf die Leistung und die Einstellung der Mannschaft", sagte Jacobacci. Das habe sich erfüllt. Als Grund, warum sein Team trotz der Großchancen des SC Freiburg II als Sieger vom Platz marschieren konnte, hatte der Löwendompteur eine klare Antwort parat: "Weil wir das Quäntchen mehr Leidenschaft an den Tag gebracht haben."

Jacobacci mit Sonderlob für Lang und Co.

Vor allem die Abwehrkette der Giesinger hatte es Jacobacci angetan. "Ich muss ein Riesenkompliment an die Verteidigung machen, die in der zweiten Halbzeit wirklich viel Bälle wegverteidigt hat. Der Verbund in der Viererkette war sehr wichtig", führte der gebürtige Berner weiter aus.

Mit ähnlich engagierten Vorstellungen will sich der TSV 1860 auch in den nächsten Partien nochmal zeigen, bevor es in die Sommerpause geht. Den Anfang dazu können die Giesinger schon am nächsten Sonntag machen. Da kommt es im Stadion an der Hafenstraße zum Aufeinandertreffen mit Rot-Weiss Essen.