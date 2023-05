Noten TSV 1860 gegen Freiburg II: Holzhauser mit Szenen-Applaus raus, kampfstarke Vorstellung von Lang

Die Löwen gewinnen gegen den SC Freiburg II mit 1:0. So hat der AZ-Reporter die Sechzig-Akteure gesehen. Die Noten für den TSV 1860.

München - Die Löwen können es auch gegen Top-Teams! Am 35. Spieltag setzte sich der TSV 1860 im heimischen Grünwalder Stadion gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg II mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Raphael Holzhauser. Die Sechzger in der Einzelkritik:

MARCO HILLER – NOTE 2: Zeigte früh sein Können, indem er einen Vermeij-Schuss und einen Verlaat-Kopfball entschärfte. Wurde weiter fleißig geprüft und so zu einem der besten Löwen.

LEANDRO MORALLA – NOTE 3: Trotz Handverletzung wieder rechts hinten in der Kette. Engagiert und grundsätzlich solide, ab und an mit Müh und Not. Im Gegensatz zu manch andren Löwen wie immer ehrgeizig.

NIKLAS LANG – NOTE 2: Arbeitet weiter daran, seinen Platz vor Belkahia zu behaupten. Kampfstarke Vorstellung, inklusiver später Rettungstat in höchster Not.

Verlaat klärte oft und viel

JESPER VERLAAT – NOTE 3: Sechzigs Abwehrchef klärte oft und viel, einmal fast ins eigene Tor.

FABIAN GREILINGER – NOTE 4: Lief anstelle von Steinhart auf, der zuletzt verletzt vom Rasen musste. Defensiv etwas zu anfällig.

YANNICK DEICHMANN – NOTE 3: Spiel mit mehr Licht als Schatten auf der Sechs. Zweifellos ist er ein Führungsspieler, aber wäre er auch ein Alpha-Löwe?

MARIUS WÖRL – NOTE 3: Wollte gegen Freiburgs Youngster zeigen, dass Sechzger-Youngster auch ganz gut kicken können. Viel unterwegs, gute Übersicht.

Lex brachte Tempo ins Spiel

STEFAN LEX – NOTE 3: Brachte Tempo ins Spiel und setzte Lakenmacher in der Spitze bestens in Szene. Verschaffte 1860 mehrere Chancen.

RAPHAEL HOLZHAUSER – NOTE 2: Zuletzt gestrichen, nun in der Startelf. Traumpass auf Boyamba, den zweiten Suspendierten der Vorwoche. Erzielte per Halbfeld-Freistoß glücklich das 1:0. Mit Szenen-Applaus ausgewechselt.

JOSEPH BOYAMBA – NOTE 3: Wieder drin und Aktivposten. Hätte er nur in der 18. Minute vor dem Tor mehr "Zielwasser" gehabt, wie gleich mehrere Sechzger-Fans auf der Haupttribüne scherzten. . .

FYNN LAKENMACHER – NOTE 4: Agierte zwar gallig, aber oftmals glücklos. Vergab das 1:0 aus guter Position nach Vorarbeit durch Lex.

Bär mit engagierter Vorstellung

MARCEL BÄR – NOTE 3: Wird 1860 nach einer Saison zum Vergessen verlassen. So wollte er sich nicht verabschieden: Gegen seinen potenziellen neuen Arbeitgeber lieferte er als Joker eine engagierte Vorstellung, vergab das 2:0 aber.

CHRISTOPHER LANNERT – NOTE 3: Ersetzte den angeschlagenen Morgalla und hielt gleich gegen Vermeij die Birne hin. Verhinderte damit den Ausgleich.

QUIRIN MOLL, SEMI BELKAHIA UND MILOS COCIC kamen zu spät für eine Bewertung.