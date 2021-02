Spiel beim VfB Lübeck abgesagt: TSV 1860 setzt internes Testspiel an

Nach der Absage der Partie beim VfB Lübeck steht dem TSV 1860 ein spielfreies Wochenende bevor. Die Löwen ziehen dennoch ihr Programm durch und absolvieren stattdessen ein internes Testspiel - im Anschluss gibt es zwei freie Tage für die Spieler von Michael Köllner.

München - Bloß nicht aus dem Tritt kommen: Erstmals in dieser Saison ist der TSV 1860 von einer Spielverlegung betroffen - der gefrorene Platz im Stadion an der Lohmühle lässt eine Austragung der für Samstag angesetzten Partie bei Tabellenschlusslicht VfB Lübeck nicht zu.

Um den Rhythmus dennoch aufrecht zu erhalten, behält Sechzig den gewohnten Ablauf bei. Das Abschlusstraining wird wie geplant stattfinden, für das Wochenende ist außerdem ein internes Testspiel angesetzt. Im Anschluss haben die Spieler zwei Tage frei.

TSV 1860 bereitet sich auf Hansa Rostock vor

Löwen-Coach Michael Köllner geht mit der Verlegung der Partie bei Aufsteiger Lübeck gelassen um. "Es ist so, wie es ist", meinte er am Freitag: "Gut für unsere Trainingssteuerung war, dass wir frühzeitig Bescheid bekommen haben."

Nun beginnt bereits die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Hansa Rostock am Samstag nächster Woche. Die Nordlichter treffen am Freitagabend auf Aufsteiger SC Verl, für kommenden Dienstag ist außerdem das Nachholspiel beim VfB Lübeck angesetzt. Ob der Platz im Stadion an der Lohmühle bis dahin wieder bespielbar ist, ist allerdings noch offen.