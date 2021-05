"#Spacko"-Schmiererei vor Haus von Sascha Mölders: 1860-Kapitän schaltet Polizei ein

Eine Sperre blieb Sascha Mölders nach der "Spacko"-Affäre erspart - an der Schadenfreude der Fans des FC Bayern kommt der Kapitän des TSV 1860 aber nicht vorbei. Nach dem verpassten Aufstieg haben Unbekannte auf dem Gehweg vor dem Haus der Familie eine Botschaft hinterlassen.

München/Mering - Klarer Fall von "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen": Am Tag nach der 1:3-Niederlage beim FC Ingolstadt und der verpassten Relegation muss 1860-Kapitän auch noch die Schadenfreude der Bayern-Fans über sich ergehen lassen.

Am Sonntag postete der mit 36 Jahren älteste Torschützenkönig in der Geschichte des deutschen Profifußballs (22 Tore) in seiner Instagram-Story ein Bild von Schmierereien, die Unbekannte offenbar auf dem Gehweg vor dem Haus der Familie Mölders hinterlassen haben. Der oder die Schmierfinken haben dort mit weißer Farbe die Botschaften "#Spacko" und "3. Liga" hinterlassen, daneben stehen die Bayern-Initialen "FCB".

Diese Botschaft hinterließen Unbekannte auf dem Gehweg. © Screenshot Instagram (@saschamoelders9)

Mölders droht: "Wegmachen oder die Kamerabilder gehen raus"

Hintergrund ist augenscheinlich der "Spacko"-Eklat, für den der Löwen-Kapitän nach dem Derby gegen den FC Bayern II gesorgt hat. Eben jenes Schimpfwort richtete Mölders am vergangenen Wochenende vor laufenden Kameras an Gegenspieler Maximilian Welzmüller. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verdonnerte den gebürtigen Essener daraufhin zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro, um eine Sperre für das entscheidende Spiel in Ingolstadt kam er aber herum.

Mölders findet die höhnische Botschaft nachvollziehbarerweise alles andere als lustig und zieht Konsequenzen. "Wegmachen oder die Kamerabilder gehen raus!!!", schreib der 36-Jährige zunächst in seiner Story, entschied sich dann aber doch dazu, sofort die Polizei einzuschalten: