Sorgen beim TSV 1860: Keanu Staude muss Training abbrechen

Schlechte Nachrichten für den TSV 1860: Keanu Staude musste die Trainingseinheit am Mittwoch verletzungsbedingt abbrechen. Über die Schwere der Verletzung soll eine genauere Untersuchung Aufschluss geben.

München - Nach ersten Startschwierigkeiten samt Corona-Infektion hat sich Keanu Staude in den vergangenen Wochen beim TSV 1860 festgespielt – nun muss der Winter-Neuzugang einen Rückschlag hinnehmen.

Fehlt Keanu Staude dem TSV 1860 gegen den SC Verl?

Wie der TSV 1860 gegenüber der AZ bestätigt, hat sich Staude beim Training am Mittwoch in einem Zweikampf verletzt. Der Flügelspieler musste die Einheit vorzeitig abbrechen und wird nun untersucht. Wie schwer die Verletzung wiegt und ob dem 24-Jährigen ein Ausfall beim Heimspiel gegen den SC Verl am kommenden Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) droht, ist noch unklar.

Der gebürtige Bielefelder wechselte im Januar nach der Vertragsauflösung bei den Würzburger Kickers ablösefrei zu den Löwen, für die er seitdem insgesamt neun Mal auflief (ein Tor, eine Vorlage). Sein Vertrag ist zunächst bis kommenden Sommer datiert, zudem hat Sechzig eine einseitige Option für ein weiteres Jahr.