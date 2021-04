Gelbe Karte für Daniel Mikic, SC Verl!

Mikic fliegt! Der Verteidiger, der in der Anfangsphase der Partie schon Gelb gesehen hat, hält Biankadi an der Seitenauslinie und sieht die zweite Verwarnung. Sechzig nun also fast eine ganze Halbzeit lang in Überzahl.