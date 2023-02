"Sie gehören zum Kader": Moll und Willsch dürfen sich beim TSV 1860 noch mal beweisen

Michael Köllner hatte Marius Willsch und Quirin Moll ausgemustert. Köllner ist nun nicht mehr da und das Defensiv-Duo soll eine neue Chance bekommen, sich zu beweisen.

München - Unter Michael Köllner schienen die Tage von Marius Willsch und Quirin Moll bei den Löwen bereits gezählt. Doch der Sechzger-Trainer ist seit wenigen Tagen Geschichte, Willsch und Moll sind immer noch da. Wie lange noch?

Bereits im November wurde das Duo darüber informiert, dass man im weiteren Saisonverlauf nicht mehr mit ihm planen und man ihm im Winter keine Steine in den Weg legen würde, sollten sich Wechseloptionen eröffnen. Optionen soll es laut Günther Gorenzel zwar gegeben haben, jedoch keine, mit denen sich Willsch oder Moll anfreunden konnten.

TSV 1860: Neue Chance für Moll und Willsch

Bis Sommer werden die beiden Defensivspieler also noch das Trikot der Löwen tragen, dann läuft bei beiden der Vertrag aus. Aber was passiert mit dem Duo bis Saisonende? Bleiben sie außen vor oder dürfen sie noch mal für die Sechzger auflaufen?

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Oldenburg am Sonntag (live ab 13 Uhr auf Magenta Sport und im AZ-Liveticker) machte Interimstrainer Gorenzel den von Köllner aussortierten Willsch und Moll ein kleines bisschen Hoffnung. "Beide gehören weiter dem Kader an und bekommen die Chance, sich für weitere Aufgaben zu empfehlen", so der Geschäftsführer Sport.

Im Spiel gegen Dresden stand Moll immerhin schon einmal im 20er-Kader der Löwen. Dazu beigetragen hat sicherlich auch die Erkrankung von Daniel Wein, aber es war ein Hoffnungsschimmer für den 32-jährigen Mittelfeldakteur.

Willsch und Moll scheinen also wieder einen Fuß in der Löwen-Tür zu haben. Wie es mit den beiden weitergeht, wird aber sicherlich auch der neue Trainer mitentscheiden und dann ist alles möglich: die Tribüne, weitere Einsätze, ein Abschied am Saisonende oder gar eine Vertragsverlängerung.

Die Zeit wird es zeigen, Moll und Willsch müssen sie ihre Chance jetzt aber nutzen.