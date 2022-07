Sechzigs Wunscherfüller Köllner? Der TSV 1860 und die Favoritenrolle

Klappt es diesmal mit dem lang ersehnten Aufstieg der Löwen? Trainer Köllner tritt selbstbewusster auf als noch vor einem Jahr und erläutert, worauf es ankommt – und wen er als die Favoriten ansieht.

München – Schon zwei Mal hatten sich die Löwen unter Michael Köllner herangepirscht. Zwei Mal sind die Sechzger knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt. Also hätte es in der Saison 2021/22 endgültig mit der Rückkehr in die Zweite Liga klappen sollen.

"Für manche ist der Aufstieg bereits klar. Da geht es nur darum, wann Sechzig die 100 Punkte schafft", meinte Köllner vor dem Auftakt der Vorsaison.

Der Rest ist Geschichte: Der Startschuss gelang zwar durch das Tor von Marcel Bär, doch der Traum endete jäh. 61 Zähler waren 39 zu wenig für Köllners Rechnung und fünf zu wenig für den (direkten) Aufstieg. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig und 1. FC Kaiserslautern machten es besser. Und jetzt?

Es soll Sechzigs Fußballjahr des Aufstiegs werden

Nun heißt der Auftakt-Kracher am ersten Spieltag der Drittliga-Saison Dynamo Dresden gegen den TSV 1860. Am Samstag um 14 Uhr fällt für die Blauen der Startschuss in die Spielzeit 2022/23. Eines steht fest: Es soll Sechzigs Fußballjahr des Aufstiegs werden. So manches Vorzeichen hat sich inzwischen verändert: Neun Neulöwen verstärken den Kader und sorgen für doppelt gut besetzte Sechzger. Zudem wiegt die Last der Favoritenrolle - trotz der eigenen formulierten Ansprüche - weniger schwer als im Vorjahr. Köllner zeigte sich damals unglücklich darüber, dass 1860 der Favoritenstempel so fest aufgedrückt worden war.

Gerade in der Anfangsphase konnten die Löwen der Erwartungshaltung nicht im Ansatz Stand halten....

1860-Trainer Köllner: "Gute Chancen, am Ende ganz vorne zu sein"

Ein Jahr später schaut es in dieser Hinsicht anders aus: In der entsprechenden Umfrage von " " belegt 1860 im Topfavoriten-Ranking nun nur Rang vier. Köllner: "Wen interessiert es Ende Mai, was vorher prognostiziert worden ist? Wir wissen: Wir haben eine starke Mannschaft. Wenn wir unsere Dinge super erledigen, dann haben wir eine gute Chance, um am Ende ganz vorne zu sein. Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, sondern das ist Fakt."

Die Giesinger zeigen sich diesmal selbstbewusster, wenngleich sie das A-Wort nicht allzu offensiv in den Mund nehmen wollen. Köllner relativiert im Wissen darum, wie lang und hart das Rennen mit den 38 Episoden werden kann: "Wir wissen auch, dass es sieben, acht andere Mannschaften gibt, die auch stark sind, die auch Ambitionen haben und die Qualität, ganz vorne hinzukommen."

Köllner sieht viele Mannschaften als direkte Konkurrenz

Hierzu zählen für Köllner die drei Absteiger Dresden, Erzgebirge Aue und der FC Ingolstadt 04. Die hat der 52-Jährige auch als seine Aufstiegsfavoriten angegeben. Dazu kommen noch der 1. FC Saarbrücken, der VfL Osnabrück, der SV Wehen Wiesbaden und Waldhof Mannheim. "Alle vier Vereine haben sich toll verstärkt und werden starke Teams aufs Feld schicken", so Köllner bei " ".

Zudem hat er noch ein Überraschungsteam auf der Pfanne, möglicherweise den Aufsteiger RW Essen.

Das ganz klare Ziel ist der Aufstieg

Damit wäre wohl geklärt, mit wem sich die Sechzger duellieren. Bleibt abzufragen, wie sich 1860 am Ende durchsetzt. Mit den folgenden Fragen gibt Köllner darauf seine Antwort: "Jetzt geht es darum: Wer kann seine Dinge gut erledigen? Wer kommt gut durch die Saison? Wer hat ein bisschen Matchglück? Wer hat keine Verletzungen? Wer trainiert unter der Woche richtig gut?"

Köllner weiter: "Der Wunsch unseres gesamten Klubs ist der Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Wir wollen alles dafür tun, damit dieser Wunsch in Erfüllung geht!"