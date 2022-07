Ex-Löwe Manuel Schäffler wechselt nach Dresden

In der vergangenen Saison kam Schäffler in der 2. Liga kaum mehr zum Einsatz. Jetzt hat der Angreifer einen neuen Verein gefunden.

München – Dynamo Dresden hat Manuel Schäffler vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, berichtet die " ". Die Ablösesumme für den Stürmer soll im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

In insgesamt 201 Spielen in der 2. Liga erzielte Schäffler, der 2001 in die Nachwuchsabteilung des TSV 1860 München gekommen war, 48 Tore. Schäffler spielte zweimal bei den Profis des TSV 1860 München: von 2007 bis 2010 und in der Saison 2011/12. Nach Stationen in Ingolstadt, Kiel und Wiesbaden zog es Schäffler nach Nürnberg. In der vergangenen Saison gehörte der gebürtige Fürstenfeldbrucker beim Club jedoch nicht mehr zum Stammpersonal.

Dynamo hatte zuletzt seinen Angreifer Christoph Daferner an die Franken abgegeben. Nun haben die Sachsen bei den Nürnberger einen Ersatz gefunden.