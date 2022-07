"Neues Mané-Trikot": Löwen-Neuzugang Boyamba stichelt gegen die Bayern-Fans

Joseph Boyamba hat sich zur Stimmung in Giesing und den Löwen-Fans geäußert. Für den Neuzugang gibt es eine klare Nummer eins in der Stadt.

Joseph Boyamba beim Fanabend im Trainingslager am Mikrofron.

München - Diese Aussagen dürften die Sechzig-Fans besonders gern hören. 1860-Neuzugang Joseph Boyamba hat sich zuletzt zu seinen ersten Wochen in Giesing geäußert – und dabei auch über die Fans der Löwen gesprochen.

Man bekomme schon mit, was der Verein für eine Ausstrahlung hat, erklärte der 25-Jährige, der im Sommer von Drittliga-Konkurrent Waldhof Mannheim gekommen war. "Man merkt jetzt schon – nach dem Fanfest und auch die Autogrammstunden, das ist schon etwas anderes."

Laut Boyamba merke man auch, dass die 1860-Fans in der Stadt die Oberhand haben. Eine Spitze in Richtung Säbener Straße konnte sich der Mittelfeldspieler im Anschluss auch nicht verkneifen. "Das ist wahre Liebe, das merkt man schon. Das ist nicht 'Ich geh mal kurz rüber und kauf mir ein neues Mané-Trikot', sondern hier hängen die Leute schon am Verein."

Boyamba hat noch nicht im ausverkauften Grünwalder Stadion gespielt

Die Stimmung im ausverkauften Grünwalder Stadion hat Boyamba bislang nicht mitbekommen. "Ich war bisher nur hier, wenn Geisterspiele waren oder nur 1.000 bis 2.000 reindurften", erklärte der 25-Jährige. "Aber beim letzten Auswärtsspiel (in Mannheim, d. Red.) war schon auch gut was dabei."

Mit Sätzen wie diesen zeigt sich Boyamba auf dem besten Weg, schnell zum Publikumsliebling in Giesing zu werden.