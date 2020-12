Schon der dritte 1860-Spieler! Sascha Mölders ist im FIFA "Team of the Week"

Sascha Mölders steht im aktuellen Team der Woche der Fußballsimulation FIFA 21. Damit ist er der dritte Löwe, dem diese Saison diese Ehre zuteil wird.

München – Eigentlich war es nicht anders zu erwarten. Mit seinem Doppelpack gegen den 1. FC Kaiserslautern am Dienstag hat sich Alpha-Löwe Sascha Mölders an die Spitze der Torjäger-Liste der 3. Liga geschossen (elf Tore) – und damit auch ins "Team of the Week" von FIFA 21. Die Zocker unter den Löwen-Fans können sich damit angesichts der 75er-Bewertung der TOTW-Karte ernsthaft überlegen, ihren "Fußballgott" in ihr Ultimate Team aufzunehmen.

Mölders ist nicht der erste Spieler des TSV 1860, der durch herausragende Leistungen in dieser Drittliga-Saison den Spieleentwickler "EA Sports" auf sich aufmerksam machen konnte. Im Oktober hatte es bereits Marius Willsch nach dem 4:1-Erfolg gegen Lübeck in die FIFA-Auswahl geschafft, im November war es dann Dennis Dressel nach seinem Viererpack beim 6:1 gegen Halle.