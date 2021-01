Sascha Mölders: Mit knapp 40 noch beim TSV 1860?

Sascha Mölders dreht im Herbst seiner Karriere nochmal so richtig auf. Doch wenn es nach dem 35-Jährigen geht, ist noch lange nicht Schluss. "Wenn es geht, kicke ich auch noch mit 38 oder 39."

München - Im Oktober 2019 hatte Sascha Mölders keine Lust mehr auf Profifußball. Das "Drumherum" gehe ihm "auf den Sack", sagte der Stürmer des TSV 1860 damals in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen."

15 Monate später hat Mölders seinen Entschluss längst widerrufen. "Wenn es geht, kicke ich auch noch mit 38 oder 39", sagte der 35-Jährige nun bei " " und erklärte über seine Rolle rückwärts: "Es war einfach so, dass ich schon ein gewisses Alter hatte und für mich entschieden habe: Nächste Saison machst du Spielertrainer in der Regionalliga." Laut eigener Aussage hatte Mölders dafür auch "zwei gute Sachen gehabt" – sein Plan war eigentlich, dort den Trainerschein zu machen.

Doch nachdem Mölders unter Löwen-Trainer Michael Köllner zur Höchstform auflief, hatten alle Seiten plötzlich wieder richtig Bock aufeinander. Der Ex-Bundesligaspieler dazu: "Köllner und Günther Gorenzel haben mich gefragt, ob es nicht doch noch eine Chance gibt. Dann habe ich meine Frau und Kinder in die Entscheidung einbezogen. Alle waren dafür, dass der Papa weitermacht."

Mölders: "Am liebsten weiterhin bei Sechzig"

Hat sich ausgezahlt, denn Mölders ist aktuell mit 13 Treffern bester Torjäger der Dritten Liga. Und wo wird er nächste Saison kicken? "Wo kann ich Stand jetzt noch nicht sagen", meinte Mölders dazu, schob aber hinterher: "Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass ich am liebsten weiterhin bei Sechzig spielen will." Noch lieber mit 1860 in der Zweiten Liga.