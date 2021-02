Rasen gefroren: Auswärtsspiel des TSV 1860 beim VfB Lübeck stark gefährdet

Fällt die Partie des TSV 1860 beim VfB Lübeck am kommenden Samstag dem Winter zum Opfer? Aktuell ist der Platz im Stadion an der Lohmühle schneebedeckt – mangels Rasenheizung droht nun eine Spielabsage.

Das Stadion an der Lohmühle verfügt über keine Rasenheizung.

München/Lübeck - Bislang ist der TSV 1860 in dieser Saison vor Spielabsagen verschont geblieben – das könnte sich nun ändern: Das für diesen Samstag angesetzte Auswärtsspiel der Löwen beim VfB Lübeck ist derzeit stark gefährdet!

Der Grund: Der Platz im Stadion an der Lohmühle ist derzeit schneebedeckt und gefroren. Laut den aktuellen Wetterprognosen könnte es auch in den kommenden Tagen schneien. Da das Stadion nicht über eine Rasenheizung verfügt, wäre der Platz in diesem Falle nicht bespielbar.

TSV 1860 hofft auf rechtzeitige Verlegung

Beim TSV 1860 befasst man sich bereits mit einer möglichen Verlegung der Partie. Aktuell ist der Abflug nach Lübeck für diesen Samstag um 10 Uhr angesetzt. Die Löwen hoffen auf eine rechtzeitige Absage, um die Reise nicht umsonst antreten zu müssen.

Für Lübeck wäre es nicht die erste witterungsbedingte Absage. Bereits das für den 19. Spieltag (16. Januar) angesetzte Heimspiel gegen Hansa Rostock musste verlegt werden, da der Platz nicht bespielbar war.

Eigentlich schreiben die Statuten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Spielstätten in der 3. Liga als Anforderung eine Rasenheizung vor, dank einer Ausnahmegenehmigung darf der Aufsteiger seine Heimspiele dennoch im Stadion an der Lohmühle austragen.