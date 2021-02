Grünwalder Stadion: CSU will alte Anzeigetafel erhalten

Auch Fans fordern, dass die Anzeigetafel, die immer noch per Hand bedient werden muss, im Grünwalder Stadion bleibt.

München - Als der TSV 1860 in der Allianz Arena spielen musste, habe der Verein seine alte Anzeigetafel auf die Videoleinwand projiziert - "so eine Bedeutung hatte sie für den Verein". Das erzählt Sebastian Weber, der Fanbeauftragte des Fußballklubs.

Eine Seltenheit: Analoge Anzeigetafel im Sechzigerstadion

Die Anzeigetafel, die noch immer per Hand bedient werden muss, habe einen "historischer Kultcharakter". Diesen will auch die Rathaus-CSU bewahren. Stadtrat Hans Theiss stellt diese Woche den Antrag, dass die Anzeigetafel nach der Sanierung des Grünwalder Stadions in irgendeiner Form erhalten bleiben soll.

Die altehrwürdige Anzeigetafel in dieser (Geisterspiel-)Zeit bei einem Löwen-Sieg. © imago images/foto2press

Denn das Sechzigerstadion ist eines der wenigen im deutschen Profifußball, in denen es keine digitale Anzeigetafel gibt. Zusatzinformationen wie die Namen der Torschützen oder Auswechselspieler bekommen die Zuschauer nur per Durchsage.

Zeitgemäß sei das nicht mehr und deshalb werde es sicher auch eine digitale Anzeige gebaut, meint Theiss. Doch er will verhindern, dass die alte Tafel verschwindet - obwohl er selbst kein Löwen-, sondern ein Bayernfan ist. Denn er findet: "Die Tafel steht für eine Zeit, in der der Fußball noch nicht aalglatt war."