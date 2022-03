Pokal-Pleite in Aubstadt: Michael Köllner hadert mit Chancenverwertung

Als Grund für die Niederlage beim TSV Aubstadt im Halbfinale des Toto-Pokals sieht Löwen-Coach Michael Köllner vor allem die ausgelassenen Chancen nach dem Ausgleichstreffer.

München - DFB-Pokal ade? Noch können sich die Löwen über den Ligabetrieb (vierter Platz in der Abschlusstabelle) für eine Pokalteilnahme in der Saison 2022/2023 qualifizieren.

Die vermeintlich einfachere Möglichkeit, nämlich über den bayerischen Verbandspokal, hat der TSV 1860 im Halbfinale mit der 3:4-Pleite im Elfmeterschießen beim TSV Aubstadt hingegen leichtfertig vergeben. Dabei rief Geschäftsführer Günther Gorenzel noch vor der Partie aus: "Der DFB-Pokal ist für uns eine wichtige Sache und wir wollen unbedingt daran teilnehmen. Nicht nur wirtschaftlich, sondern wir können auch so viel Werbung für den Verein machen", sagte er gegenüber dem "BR".

Löwen lassen einige Chancen liegen

Gegen Aubstadt verpasste es das Team von Michael Köllner dagegen, Werbung für sich zu machen. Im Gegenteil: So waren es viel mehr der Regionalligist, der die Löwen über weite Strecken unter Druck setzte. In der 67. Minute sorgte Tim Hüttl nach einer Ecke für die Führung, doch diese sollte nicht lange halten. Nach einem Abstimmungsfehler musste Löwen-Knipser Marcel Bär den Ball nur noch über die Linie drücken - Ausgleich!

In der Folge übernahm der TSV das Kommando, doch immer wieder verhinderte Aubstadt-Keeper Lukas Wenzel einen Rückstand. "Bis zum 0:1 gab es auf beiden Seiten wenig Torchancen. Das Gegentor war für uns dann ein Weckruf", erklärte Trainer Köllner nach der Partie. So ärgere ihn besonders die Chancenverwertung in der Folge: "Wir haben uns einige Möglichkeiten rausgespielt. Wir hatten die drei oder vier gute Chancen, das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden", so der Übungsleiter weiter.

Köllner: "Haben Finale nicht verdient"

"Im Elfmeterschießen waren wir nicht gut und nicht kaltschnäuzig genug. Am Ende haben wir es uns auch einfach nicht verdient, ins Finale einzuziehen", so Köllner. Dort treffen die Aubstädter nun auf Regionalliga-Nachbar FV Illertissen, der mit den Würzburger Kickers ebenfalls einen Drittligisten eliminierte. Auf den "machbaren Gegner", wie Köllner die Erfolgsaussichten für Aubstadt beschreibt, wären die Löwen sicherlich gerne getroffen, um die DFB-Pokalteilnahme klarzumachen.

Diese müssen die Löwen nun mit dem vierten Platz in der Abschlusstabelle nachholen.