Im Nachholspiel: 1860-Konkurrenten lassen Punkte im Aufstiegsrennen

Gute Nachrichten für den TSV 1860: Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück teilen sich im Nachholspiel die Punkte und lassen daher Federn im Aufstiegsrennen. Die Löwen liegen nun vier Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Osnabrück - Eintracht Braunschweig hat in der 3. Liga den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verpasst. Der deutsche Meister von 1967 liegt nach einem 1:1 (1:1) beim VfL Osnabrück mit zwei Punkten Rückstand auf den 1. FC Kaiserslautern auf dem Relegationsrang. Osnabrück hat vier Zähler weniger als Braunschweig auf dem Konto, aber ein Spiel weniger ausgetragen.

Sebastian Müller (18.) brachte die insgesamt sehr passiven Gäste in Führung. Marc Heider (45.) glich kurz vor der Pause aus. Die Gastgeber waren zwar auch nach dem Wechsel überlegen, für den Sieg reichte es aber nicht.

TSV 1860 vier Punkte hinter dem Relegationsplatz

Auch für den TSV 1860 ist das Ergebnis im Nachholspiel relevant. Nach dem vorzeitigen Aus von Türkgücü München ist Sechzig wieder mittendrin im Aufstiegsrennen. Durch das Remis konnten die Braunschweiger ihren Vorsprung auf Sechzig lediglich auf vier Punkte ausbauen. Am kommenden Wochenende geht es für die Löwen, die sich durch die 3:4-Niederlage beim TSV Aubstadt am Samstag aus dem Toto-Pokal verabschiedeten, in der Liga gegen Mitkonkurrent 1. FC Saarbrücken.