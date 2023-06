Offiziell: Sportboss Günther Gorenzel verlässt den TSV 1860

Günther Gorenzel und der TSV 1860 gehen ab Sommer getrennte Wege. Dies bestätigten die Löwen am Donnerstag. Sechzigs Sportboss wird künftig in seiner Heimat für die SK Austria Klagenfurt arbeiten.

München - Es hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angekündigt, nun ist es offiziell: Günther Gorenzel verlässt den TSV 1860 auf eigenen Wunsch zum 30. Juni. Dies teilten die Löwen am Donnerstagvormittag mit. Demnach haben sich beide Parteien auf eine Vertragsaufhebung verständigt.

Wie bereits zuvor spekuliert, zieht es den Österreicher in seine Heimat zur SK Austria Klagenfurt. "Der TSV 1860 München bedankt sich herzlich bei Günther Gorenzel für sein professionelles Engagement und wünscht ihm auf seinem weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und viel Erfolg. Auch nach seinem Abschied aus Giesing wird Günther Gorenzel bei den Löwen immer herzlich willkommen sein", schreibt 1860 in seiner Mitteilung.

Insgesamt fünfeinhalb Jahre war der 51-Jährige für die Löwen aktiv, zunächst als Sportlicher Leiter, dann als Geschäftsführer Sport.

Am Ende der Saison 2017/18 stiegen die Sechzger unter seiner Leitung von der Regionalliga Bayern in die 3. Liga auf. Die angestrebte Zweitliga-Rückkehr wurde aber in den vergangenen Jahren stets verpasst.

