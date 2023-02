Offiziell: Maurizio Jacobacci wird neuer Trainer des TSV 1860

Wie der TSV 1860 am Sonntag bekannt gegeben hat, wird Maurizio Jacobacci neuer Trainer.

München - Die Trainersuche beim TSV 1860 hat lange gedauert, nun hat sie ein Ende: Wie die Löwen am Sonntagvormittag bekannt gaben, wird Maurizio Jacobacci das Amt übernehmen.

Der 60-jährige Italiener wird am Montagnachmittag erstmals das öffentliche Training leiten. "Ich hatte mit Maurizio bereits früh Kontakt, da er das notwendige Anforderungsprofil für den Cheftrainer-Posten beim TSV 1860 München mitbringt und seine Vorstellungen und Lösungsansätze für den bestehenden Kader und die Situation klar umrissen hat", so Sportchef und Interimstrainer Günther Gorenzel in der Mitteilung.

TSV 1860: Maurizio Jacobacci freut sich auf Herausforderung als Löwen-Cheftrainer

Maurizio Jacobacci freut sich auf die neue Herausforderung als Chefcoach der Giesinger. Er sagt: "Ich verfolge seit Jahren mit hohem Interesse den deutschen Fußball. Der TSV 1860 München mit seiner großen Geschichte ist weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt und beliebt."

Nach der Freistellung von Michael Köllner habe er "früh versucht, Kontakt zu den Löwen und deren sportlicher Leitung aufzunehmen. In intensiven Gesprächen mit Günther Gorenzel konnte ich ihn mit meinem Konzept überzeugen und freue mich nun hier zu sein und mit der Mannschaft arbeiten zu können."

Jacobacci, der als Spieler mit Xamax Neuchatel Meister in der Schweiz wurde, begann seine Trainerkarriere 1995. Als Co-Trainer holte er zweimal mit den Grashoppers Zürich den Meistertitel und stieg als Cheftrainer unter anderem mit dem SC Kriens und dem FC Schaffhausen auf.