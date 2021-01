Offensivpower beim TSV 1860: In Magdeburg zeigt sich eine der größten Stärken der Löwen

Mit Stephan Salger hat sich in Magdeburg der mittlerweile 14. Spieler des TSV 1860 in der laufenden Saison in die Torschützenliste eingetragen. Die neue Variabilität im Angriffsspiel macht die Löwen unberechenbar.

28. Januar 2021 - 10:27 Uhr | cs