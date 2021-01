3. Liga im Ticker zum Nachlesen: 1. FC Magdeburg gegen TSV 1860 live - Endstand 0:3

Am Montag schließt das Wintertransferfenster - auch bei den Löwen könnte sich noch was tun. "Wir werden sehen, was noch umsetzbar ist", sagt Gorenzel vor der Partie bei "Magenta Sport". Zuletzt wurde über eine Verpflichtung von Keanu Staude spekuliert, doch Sechzig hat laut dem Österreicher noch weitere Kandidaten im Blick. "Lassen Sie sich überraschen, was bis Montag noch passiert", sagt der Sportchef.