Noch keine Option für Verl: TSV 1860 muss weiter auf Martin Pusic verzichten

Nach der Hand-OP kommt ein Einsatz für Martin Pusic am Dienstag gegen den SC Verl noch zu früh. Der Angreifer könnte am Samstag im Derby gegen Türkgücü München ins Aufgebot des TSV 1860 zurückkehren.

München - Löwen-Neuzugang Martin Pusic steht auch am Dienstag für das Auswärtsspiel bei Aufsteiger SC Verl (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) nicht zur Verfügung.

Wie Trainer Michael Köllner am Montag in der Pressekonferenz erklärte, war der 33-jährige Österreicher noch nicht im Teamtraining dabei: "Gestern war er bei unserer Teambesprechung dabei. Heute kommt er zum Corona-Test und ist wieder in unsere Abläufe eingebunden."

Löwen-Coach Köllner: Pusic eventuell am Samstag eine Option

Der Angreifer hatte sich im Abschlusstraining vor dem den Mittelhandknochen gebrochen und musste operiert werden.

Im Derby am Samstag gegen Türkgücü München (14 Uhr, Magenta Sport/ BR sowie im AZ-Liveticker) könne Pusic allerdings womöglich wieder im Kader stehen. "Am Mittwoch kann er vielleicht im Spielersatztraining individuell was machen und ist eventuell für das Spiel am Samstag eine Option", erklärte Köllner.