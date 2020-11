Ticker zum Nachlesen: SG Dynamo Dresden gegen TSV 1860 München - Endstand 2:1

Pause! Beide Teams gehen mit einem 1:1 in die Kabine.

Halbzeit-Fazit: Beide Teams neutralisierten sich in der Anfangsphase und taten sich schwer, sich wirkliche Torchancen herauszuspielen. Phillipp Steinhart brachte die Löwen mit der ersten Möglichkeit in Führung, Ex-Löwe Yannick Stark sorgte nur wenige Minuten später für den Ausgleich. Dynamo blieb in der Folge dominant und sorgte immer wieder für Gefahr im Strafraum der Sechzger.