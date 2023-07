Nicht nur vorne klemmt's beim TSV 1860: Auch ein Verteidiger soll noch kommen

Sechzigs Jung-Verteidiger Michael Glück und Alexander Winkler sind verletzt, Reservist Belkahia ist abgewandert zu Arminia Bielefeld: Nach AZ-Informationen will der TSV 1860 nicht nur einen neuen Torjäger holen, sondern auch einen Abwehrspieler.

München - Wann kommt endlich ein neuer Stürmer? Wann? Maurizio Jacobacci, Sechzigs Interims-Sportchef-Gremium, die Fans, alle fragen sich: Wann ist er da, der neue Neuner? Dabei müssten sie sich auch alle fragen: Wann kommt ein neuer Innenverteidiger?

Der TSV 1860 leidet da nämlich seit mehreren Wochen schon an einem Phänomen, das da lautet: Verteidigerschwund! Die einzigen beiden (fitten) Verteidiger im gesamten Kader heißen aktuell Jesper Verlaat und Niklas Lang: Der neue Kapitän und der langjährige Identifikationslöwe sollen auch das Startelf-Pärchen bilden, doch die Besetzung könnte dünner kaum sein. Nach AZ-Informationen soll daher noch ein neuer Innenverteidiger verpflichtet werden.

Nach der Verletzung Michael Glück: In der Verteidigung des TSV 1860 wird's eng

"Wir wissen schon, was wir machen wollen, aber wir müssen das Richtige machen", sagte Chefcoach Jacobacci nach dem doppelt vermurksten Turnier am vergangenen Samstag in Unterhaching mit den Pleiten gegen den 1. FC Nürnberg (0:3) und die SpVgg Unterhaching (0:1).

Die relativ dringliche Notwendigkeit besteht, weil gleich drei Akteure auf dieser Position weggefallen sind: Der Youngster Michael Glück (20), der nach einer Leihe von Regionalligist Hessen Kassel zurückgekehrt ist und seine nächsten Karriereschritte gehen soll. Er hat sich einen Handbruch zugezogen, der den Nachwuchs-Verteidiger an der Ausübung seiner Arbeit hindert. Ausfalldauer: wohl mehrere Wochen.

Fällt mit Handbruch erst einmal aus: TSV-1860-Abwehrmann Michael Glück. © sampics

TSV-1860-Defensive: Zwei verletzte Youngsters und ein Abgang

Dann wäre da der ebenso junge Innenverteidiger Alexander Winkler. Der 20-Jährige, erst kürzlich mit neuem Vertrag ausgestattet, hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. Ausfalldauer nach der bitteren Diagnose Kreuzbandriss: mindestens ein halbes Jahr, vermutlich noch länger. Der Youngster wäre ohnehin ein Kandidat, der erst noch an die Profis herangeführt werden muss.

Dazu kommt, dass der nicht mehr ganz so junge Innenverteidiger Semi Belkahia (24) den Verein verlassen hat – wenngleich er durchaus gut zu gebrauchen gewesen wäre. Der Deutsch-Tunesier hat sich allerdings jener Mannschaft angeschlossen, die künftig wohl eine besondere Beziehung zu 1860 hat: Wie die Ex-Löwen Christopher Lannert und Merveille Biankadi kickt er bei Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Nach AZ-Informationen stand auch Arminen-Neuzugang Pascal Köpke auf Sechzigs Stürmer-Wunschliste.

Stürmer-Suche beim TSV 1860: Kandidat John Verhoek wechselt zum VfL Osnabrück

Während sich an vorderster Front inzwischen auch Kandidat John Verhoek in Richtung Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück verabschiedete, hat 1860 somit weiter vorne wie hinten Handlungsbedarf.

Schnellschüsse sind nach den ganzen Transfers (17 Abgänge, 11 Neuzugänge) nicht geboten, wie Jacobacci eingangs meinte. Schließlich soll ein etwaiger Neu-Verteidiger den Weg von Lang, der sich in der Vorsaison endlich gegen seinen Dauer-Konkurrenten Belkahia durchgesetzt hatte, nicht dauerhaft verstellen.

TSV-1860-Trainer Maurizio Jacobacci: "Werden mit dem Team arbeiten, das zur Verfügung steht"

Trotz eines Patzers gegen den Club aus Nürnberg steht der Starnberger bei 1860 weiter hoch im Kurs, er wurde jüngst mit Nebenmann Verlaat und Neulöwe Marlon Frey zu den Media Days geschickt.

Im Zweifel dürfte der TSV also die Priorität auf einen neuen Torjäger legen. Pragmatisches Schlusswort Jacobaccis auf die Frage, was wäre, würde keiner mehr hinzustoßen zum 1860-Tross: "Wenn nicht, werden wir mit diesem Team arbeiten, das im Moment zur Verfügung steht."