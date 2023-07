Große Konkurrenz für 1860-Torwart Hiller: Jacobacci hat sich noch nicht für Nummer eins entschieden

Platzhirsch Hiller oder Herausforderer Richter? Trainer Jacobacci will sich in der T-Frage noch nicht festlegen. "Wir haben zwei hervorragende Torhüter", sagt er. Die beiden Keeper im AZ-Check.

Bleibt Marco Hiller auch in der kommenden Saison die Nummer eins im Löwen-Tor?

München - Na, Herr Jacobacci, haben Sie Ihre Nummer eins nach dem Hachinger Härtetest schon gefunden? Marco Hiller, langjähriger Stammtorhüter des TSV 1860, gegen Neulöwe David Richter – so heißt bekanntermaßen das Duell.

Stamm-Torwart bei Sechzig: Trainer Jacobacci hat sich noch nicht entschieden

Die eingangs gestellte Frage beantwortete Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci nach den beiden enttäuschenden Pleiten gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg (0:3) und die SpVgg Unterhaching (0:1) mit einem klaren: Nein!

"Entschieden habe ich mich noch nicht, ganz klar nicht", sagte der 60-Jährige zur T-Frage: "Wir haben noch Zeit zur Verfügung. Ich werde mir sicher meine Gedanken machen, werde das gut beobachten." Er könne sich jedenfalls "glücklich schätzen, dass ich zwei hervorragende Torhüter zur Verfügung habe."

Reservekeeper Julius Schmid verpasste Jacobacci zudem ein Lob für gute Trainingsleistungen, nahm ihn aber aus dem Kopf-an-Kopf-Rennen der beide anderen Schlussmänner aus. Doch wer soll es nun werden? Hiller? Richter? Aktuell gilt nach wie vor, was Jacobacci im Trainingslager in Windischgarsten erklärt hatte: "Ich wünsche mir, dass sie sich gegenseitig pushen, dass sie das Maximum aus ihren Möglichkeiten rausholen."

Also, Schlussmänner: ein maximales Duell, bitte! Der AZ-Check.

Was für Hiller spricht: Grundsätzlich seine Qualitäten, die er in den vergangenen Drittliga-Jahren vielfach unter Beweis gestellt hat. 165 Einsätze, in denen Hiller zumeist als stabiler Rückhalt wirkte. 204 Gegentore, 44 Mal zu null. Dazu seine Spezialität, das Elfmetertöten, die ihm den Spitznamen "Hiller-Killer" eingebracht hat.

Wer steht kommende Saison beim TSV 1860 im Tor? Maurizio Jacobacci wollte sich nach dem Blitzturnier nicht festlegen. © imago/Ulrich Wagner

Mannschaft wählte Hiller zum Vizekapitän

Nicht zu vernachlässigender Faktor für Coach Jacobacci: Sein Standing. Der 26-jährige Gröbenzeller gilt als Identifikationsfigur bei den Fans. Und: Er wurde kürzlich von der Mannschaft per geheimer Wahl zu Sechzigs Vizekapitän gekürt. In beiden Punkten könnte man argumentieren, dass 1860 eine solche Säule bei den Anhängern und im Team besser stärkt, als sie zu demontieren.

Die jüngsten Leistungen sprechen allerdings nicht unbedingt für Hiller, in den bisherigen Testspielen glänzte der Keeper (wie viele seiner Kollegen) kaum, etwa beim 0:3 gegen den Club. Jacobacci nahm ihn allerdings in Schutz: "Ich glaube, der Hiller konnte bei den Gegentoren nicht viel machen."

1860-Herausforderer Richter überzeugte zuletzt

Was für Richter spricht: Ebenfalls dessen Fähigkeiten, die ihn zu einem talentierten Regionalliga-Torhüter mit Perspektive gemacht haben. Im Vergleich zu Hiller (1,89 Meter) bringt der Mann mit 1,96 Metern sieben Zentimeter mehr an Körpergröße mit, was bei platzierten Torschüssen oder hohen Hereingaben möglicherweise eine Rolle spielen kann.

Zudem hat der Neulöwe zuletzt als einer von wenigen Akteuren überzeugt. "Klar, der Richter hatte die ein oder andere gute Intervention. Aber er hatte auch den ein oder anderen Pass, der nicht allzu gut war, das muss man auch sagen. Nichtsdestotrotz, er hat seine Sache auch sehr gut gemacht", sagte Jacobacci über Richters Haching-Auftritt mit deutlich mehr Licht als Schatten.

Der ambitionierte Keeper ("Ich bin nicht zu 1860 gekommen, um die Nummer zwei zu sein") füllt seine Rolle als neuer Herausforderer bisher also bestens aus. Fragt sich nur: Reicht es auch, um den Platzhirsch der Löwen zu verdrängen?