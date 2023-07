Sascha Mölders dämpft Aufstiegshoffnung beim TSV 1860: "Kannst niemals sagen, ich steige auf"

Wie jedes Jahr stellt sich beim TSV 1860 die Frage: Steigt der Löwe auf? Ex-Stürmer Sascha Mölders hat nun die Aufstiegshoffnungen gedämpft.

München - Als er im Kader des TSV 1860 stand, hatten die Löwen noch keine Stürmer-Probleme. Die Rede ist von Sascha Mölders. Doch mittlerweile kickt der 38-Jährige in der Bayernliga Süd beim TSV Landsberg.

Trotzdem beobachtet Mölders die Situation bei den Giesingern nach wie vor genauestens. Dass bei Sechzig das ersehnte Ziel Aufstieg in die 2. Bundesliga Jahr für Jahr in vielen Köpfen geistert, weiß auch der gebürtige Essener.

TSV 1860: Sascha Mölders kann Löwen-Kader nur schwer einschätzen

Gegenüber "Wettbasis" dämpfte Mölders aber die Aufstiegshoffnungen. "Du kannst niemals sagen, ich steige auf, weil jeder will aufsteigen. Es gibt viele Dinge, die da zusammenkommen müssen", so der Angreifer. Vor allem durch den Umbruch im Löwen-Kader ist es für Mölders schwer einzuschätzen, wo der TSV 1860 am Ende der kommenden Saison stehen wird.

Auch äußerte sich der Angreifer zur letzten Spielzeit der Löwen, als die Münchner nach einem fulminanten Start den Aufstieg verspielten: "Am Ende haben sie die ersten fünf Spiele gewonnen. Wir kennen die Erwartungshaltung bei Sechzig München. Da ist ein Bein schon in der 2. Liga und dann kam Bayreuth und dann ging es in die Richtung, die wir uns alle nicht erhofft haben."

Mölders über TSV-1860-Platzierung am Saisonende: "Sechzig wird Zweiter"

Damit spielt Mölders auf die lange Durststrecke zwischen Ende Oktober und Mitte März hin, als den Löwen nur ein magerer Sieg in 13 Partien gelang. Dennoch will die "Wampe von Giesing", wie Mölders zu Sechzig-Zeiten liebevoll genannt wurde, den Aufstieg nicht abschreiben.

Auf die Frage, wo die Münchner in der kommenden Spielzeit landen werden, sagte der 38-Jährige: "Zweiter wird Sechzig München, weil ich es mir wünsche." Ein Satz, den wohl jeder, der es mit dem TSV 1860 hält, sofort unterschreiben würde.