Neunter Neuzugang des TSV 1860 fix: Joseph Boyamba kommt vom SV Waldhof

Vollzugsmeldung des TSV 1860: Am Montag steht für den neuen Angreifer der Medizincheck an, beim ersten Testspiel der Löwen ist der 25-Jährige bereits mit dabei - wenn auch nicht auf dem Rasen.

Für den SV Waldhof Mannheim erzielte Joseph Boyamba in der zurückliegenden Drittliga-Saison 17 Tore.

München - Der Transfer hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet, nun steht Joseph Boyamba als neunte Neuzugang des TSV 1860 fest.

Joseph Boyamba: Am Montag geht's zum Medizincheck

Wie die Löwen am Samstag mitteilten, kommt der Stürmer ablösefrei vom SV Waldhof Mannheim und soll am kommenden Montag den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel und der neue Angreifer des TSV 1860: Bei der Leistungsdiagnostik am Freitag war Joseph Boyamba noch nicht dabei, doch pünktlich zum Trainingsauftakt am heutigen Samstag ist er offiziell Teil des Löwen-Rudels. © TSV 1860

Um den 25-Jährigen schnellstmöglich in die Mannschaft zu integrieren, wird er bereits mit zum Testspiel nach Waldkirchen (Sonntag, 16 Uhr, live im Löwen-TV und ) mitreisen, aber eben wegen des ausstehenden Medizinchecks nicht auflaufen. Über die Vertragsmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Joseph Boyamba: 17 Tore für Sechzigs Ligakonkurrent SV Waldhof Mannheim

Beim Ligakonkurrenten in Mannheim kam der Offensivspieler in 68 Drittliga-Spielen zum Einsatz, erzielte 17 Treffer und bereitete sechs weitere vor.

"Wir freuen uns, dass sich Joseph Boyamba für uns entschieden hat, da er auch aus der 2. Liga Angebote vorliegen hatte. Das spricht für die Strahlkraft von 1860 und unser ambitioniertes Konzept", sagte Sechzigs Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Michael Köllner: "Das ging wie Brezlbacken, absolut professionell"

Boyamba sei in der Offensive vielseitig einsetzbar, bringe große athletische und spielerische Fähigkeiten gepaart mit hohem Tempo mit. Dieses Paket werde der Mannschaft "in der Offensive noch mehr Möglichkeiten verschaffen".

Das wird vor auch Trainer Michael Köllner freuen, der zuletzt mit Blick auf die Transfer-Aktivitäten seines Arbeitgebers richtiggehend ins Schwärmen geraten war: "Das ging wie Brezlbacken, absolut professionell. Es waren alles Wunschtransfers. Ich habe noch nie einen solchen Transfersommer erlebt."

Boyamba gespannt auf "einmalige Atmosphäre bei den Heimspielen"

"Ich freue mich sehr, nun ein Teil des TSV 1860 München zu sein", erklärte Joseph Boyamba der Mitteilung zufolge.

Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen und mit dem Trainer habe er "sofort ein positives Gefühl" gehabt und nicht lange überlegen müssen, "um dem Projekt zuzustimmen".

Boyamba: "Ich werde alles dafür geben, damit wir gemeinsam die gesteckten Ziele erreichen und kann es kaum erwarten, die einmalige Atmosphäre bei den Heimspielen zu erleben."

Geboren wurde Boyamba in Troisdorf in der Nähe von Köln. Die Nachbarn dort waren Sechzger-Fans, dadurch entdeckte er schon früh seine Liebe zu den Löwen, besuchte sogar 1860-Spiele in seiner Kindheit im Stadion.

Joseph Boyamba: Deutscher Meister mit Schalkes A-Junioren

Seine fußballerische Heimat sind die Sportfreunde Troisdorf 05. Über den FC Hennef 05 und den MSV Duisburg kam er 2014 zum FC Schalke 04. Mit der U19 der Königsblauen gewann Boyamba 2015 die deutsche A-Junioren-Meisterschaft.

2017 wechselte er zur SG Wattenscheid 09, im Sommer 2018 zog es ihn weiter zur U23 von Borussia Dortmund. Dort war der Angreifer im zweiten Jahr sogar Kapitän.

Insgesamt bestritt der Linksfuß 127 Regionalligaspiele und erzielte 38 Tore bei 21 Vorlagen, ehe ihn der SV Waldhof Mannheim im Sommer 2020 für die 3. Liga verpflichtete.