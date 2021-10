Nächste "magische Nacht" in Giesing? TSV 1860 hat im Pokal-Achtelfinale auf jeden Fall Heimrecht

Der TSV 1860 steht im Achtelfinale des DFB-Pokals und ist der einzig verbliebene Drittligist. Damit haben die Löwen auf jeden Fall Heimrecht. Welcher Gegner dann im Grünwalder Stadion ran muss, steht am Sonntagabend fest.

Die Löwen-Fans motivierten ihre Mannschaft gegen Schalke mit einer großen Choreo in der Westkurve.

München - Löwen-Trainer Michael Köllner und Investor Hasan Ismaik sprachen nach dem spektakulären 1:0-Erfolg des TSV 1860 im Pokal gegen den FC Schalke von einer "magischen Nacht".

Das Grünwalder Stadion war restlos ausverkauft, die Sechzig-Fans peitschten ihre Mannschaft mit unnachahmlicher Stimmung und Unterstützung nach vorne. Nach dem Schlusspfiff gab es dann kein Halten mehr – Giesing bebte!

1860, übrigens der einzige noch verbliebene bayerische Vertreter im Wettbewerb, darf sich im Pokal-Achtelfinale nun erneut auf eine "magische Nacht" im Grünwalder einstellen. Denn: Die Löwen haben auf jeden Fall Heimrecht!

1860 der einzige Klub aus dem "Amateurtopf"

Die Sechzger sind der einzige Drittligist, der noch im Pokal mitmischt, dazu gesellen sich zehn Erstligisten (ohne den FC Bayern!) sowie fünf Zweitligisten.

Alle Drittligisten sowie die weiteren unterklassigen Vereine befanden sich bei der Auslosung der ersten und zweiten Pokalrunde im sogenannten "Amateurtopf". Ab dem Achtelfinale gibt es keine zwei Töpfe mehr, dann werden alle Kugeln aus einem Topf gezogen. Doch auch hier genießen die Amateurtopf-Klubs weiterhin ein generelles Heimrecht.

Ausnahme: Sollten bei der Achtelfinal-Auslosung zwei Amateurteams gegeneinander gelost werden, bekommt der zuerst gezogene Verein das Heimrecht. Dies ist in dieser Pokal-Saison aber nicht mehr möglich, Sechzig darf also daheim ran – egal, welcher Gegner ihnen zugelost wird.

Achtelfinal-Auslosung am Sonntagabend

Die Auslosung findet am kommenden Sonntagabend (18.30 Uhr, ARD und im AZ-Liveticker) statt. Die Achtelfinal-Paarungen werden dann am 18. und 19. Januar ausgetragen. Und wer weiß – vielleicht können die Löwen und ihre Anhänger danach wieder eine "magische Nacht" in Giesing feiern?!

Im DFB-Pokal sind neben dem TSV 1860 noch folgende Mannschaften vertreten: Hertha BSC, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund, SC Freiburg, Mainz 05, Union Berlin, VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln, Hansa Rostock, Hannover 96, Karlsruher SC, FC St. Pauli und Hamburger SV.