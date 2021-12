Nach Zweifeln: Jetzt soll Sport-Boss Günther Gorenzel doch beim TSV 1860 bleiben

Zuletzt war Sechzigs Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel immer mehr in die Kritik geraten. Am Montag sollen die Bosse bei einer Beiratssitzung dann aber entschieden haben, mit dem Österreicher weitermachen zu wollen.

München - Kehrtwende in der Causa Günther Gorenzel! Der Sport-Geschäftsführer der Löwen soll nun doch in Giesing bleiben – das berichtet der " ".

Demnach sollen die Bosse bei einer Beiratssitzung am Montagabend entschieden haben, mit dem Österreicher weitermachen zu wollen. Zuletzt war Gorenzel immer stärker in die Kritik geraten, vor allem die Seite von Gesellschafter und Investor Hasan Ismaik hatte Zweifel an der Personalie.

Gorenzel-Entscheidung muss bis Ende des Jahres fallen

Gorenzels Vertrag läuft zum Ende der Saison aus, sollte 1860 den aktuell laufenden Vertrag nicht zum 31. Dezember kündigen, wird er automatisch verlängert.

Dem "Merkur" zufolge habe man sich nun nach "intensiver Sondierung" und dem wichtigen 2:0-Sieg bei Borussia Dortmund II dazu entschieden, "auf Kontinuität zu setzen" und mit Gorenzel als Sport-Boss weiterzumachen. Auch der finanzielle Aspekt dürfte dabei eine Rolle spielen: Ein neuer Sport-Boss würde Geld kosten, die finanziellen Mittel beim Drittligisten sind jedoch gemeinhin begrenzt.