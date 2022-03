Nach Sieg des TSV 1860 in Berlin: Hasan Ismaik befeuert Aufstiegshoffnungen

Der vierte Sieg in Folge bringt die Löwen immer näher an die Spitzenplätze heran. Investor Hasan Ismaik schaltet sich derweil in die Aufstiegsdebatte ein und schürt Hoffnungen.

12. März 2022 - 15:26 Uhr | AZ