Nach Dortmund-Spiel: 1860-Coach Michael Köllner vermeidet erneut Bekenntnis zu den Löwen

Dank eines 6:3-Sieges beim Schützenfest gegen Borussia Dortmund II sichert sich der TSV 1860 das Ticket für den DFB-Pokal. Michael Köllner will sich dennoch nicht über den Sommer hinaus zu den Löwen bekennen.

München - Wie geht es weiter mit Michael Köllner? Der Löwen-Coach vermeidet seit Wochen ein Bekenntnis zum TSV 1860 und fordert von den Verantwortlichen für die kommende Saison eine Mannschaft, die das Zeug zum Aufstieg hat. Auch nach dem letzten Saisonspiel gegen Borussia Dortmund II (6:3) wollte sich der Oberpfälzer hinsichtlich seiner Zukunft nicht festlegen.

"Wir brauchen ein starkes 1860 München", stellte Köllner bei "Magenta Sport" klar: "Wir sind in Gesprächen, da läuft alles. Sollte es am Ende so sein, dass wir nächstes Jahr ein starkes 1860 München haben, dann sicher auch mit Michael Köllner."

Kader des TSV 1860 steht vor großem Umbruch

Zunächst will er aber die nächsten Entwicklungen abwarten. Der Kader steht vor einem Umbruch, insgesamt hätte der Löwen-Coach gerne acht Neuverpflichtungen. Mit den beiden ehemaligen Türkgücü-Spielern Tim Rieder und Albion Vrenezi ist man sich bereits einig, auch sonst halten sich zahlreiche Gerüchte an der Grünwalder Straße.

"Aber noch habe ich keinen Wechsel offiziell vermeldet bekommen. Es wird nur gemutmaßt, wer kommt", meinte Köllner und schob mit einem Schmunzeln nach: "Warten wir mal ab, was nächstes Jahr an der Grünwalder Straße los ist, dann schauen wir mal weiter."

TSV 1860: Robert Reisinger gibt Aufstieg als klares Ziel aus

Ohnehin geben sich die Löwen nach dem dritten verpassten Aufstieg deutlich ambitionierter als in der Vergangenheit. Köllner würde am liebsten mit einem starken Kader in der kommenden Saison nochmal angreifen, Präsident Robert Reisinger gibt den Aufstieg sogar als klares Ziel aus.

"Nächste Saison kann es nur ein Ziel geben und das heißt: Aufstieg! Das muss von Tag eins klar sein und auch ausgesprochen werden", so der Oberlöwe unter der Woche gegenüber der "Bild".