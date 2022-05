TSV 1860: "Für mich persönlich etwas ganz Großes" – Marcel Bär nach Gala-Auftritt alleiniger Torschützenkönig

Marcel Bär trifft auch im letzten Saisonspiel gegen Borussia Dortmund II doppelt und sichert sich damit die alleinige Torjägerkanone.

München – Es war der krönende Abschluss einer überragenden Debütsaison von Marcel Bär beim TSV 1860! Beim 6:3-Erfolg gegen Borussia Dortmund II war der 29-Jährige an fünf Treffern direkt beteiligt.

Durch seine Tore am Samstag zum zwischenzeitlichen 2:0 (21.) und 4:2 (59.) schoss er die Löwen nicht nur auf Platz vier, sondern sicherte sich auch die alleinige Torjägerkanone. Vor allem sein erster Streich gegen Dortmund sei "ein geiles Tor" gewesen, wie er nach der Partie bei Magenta Sport selbst zugab. "Den treffe ich echt gut", beschrieb er seinen Volleytreffer per Art Seitfallzieher ins linke Kreuzeck. Es sei "das Schönste" seiner insgesamt 21 Saisontreffer gewesen.

Erstmals eine Torjägerkanone für den Drittliga-Torschützenkönig

Baris Atik, der vor dem Spieltag mit Bär noch gleichauf auf Rang eins lag, fehlte beim 5:1-Erfolg der Magdeburger in Osnabrück gesperrt und konnte somit nicht mehr in das Rennen um den besten Torschützen der 3. Liga eingreifen.

Doch Bär stellte seinen persönlichen Erfolg erstmal hinten an. Wichtiger sei, "dass wir die Qualifikation für den DFB-Pokal geschafft haben, das heißt vierter Platz", erklärte der Angreifer der Löwen. "Und das kleine Ding nehme ich auch gerne mit", schmunzelte Bär weiter. Nach dem Spiel bekam Sechzigs Torgarant von "kicker"-Redakteur Georg Holzner die Torjägerkanone überreicht, die erstmals in diesem Jahr auch an den besten Torschützen der 3. Liga übergeben wurde.

Marcel Bär: Torjägerkanone "ein Verdienst der Mannschaft"

"Es ist für mich persönlich etwas ganz Großes, weil ich jetzt am eigenen Leib mitbekommen habe, wie schwierig es ist, so etwas zu holen. Die Konkurrenz ist groß, wir haben starke Mannschaften in der Liga und da ist es nicht leicht ,Tore zu schießen." Der gebürtige Gifhorner betonte sichtlich ergriffen abermals, dass dies "ein Verdienst der Mannschaft und der Leute im Hintergrund" sei, bei dem auch seine Familie eine große Rolle spiele.

"Ich wurde richtig gut aufgenommen, habe das Vertrauen bekommen. Mir war es extrem wichtig ,von Anfang an das Vertrauen, das mir gegeben wurde, zurückzugeben und Vollgas zu geben", sagte Bär, der vergangenen Sommer von Eintracht Braunschweig nach München wechselte.

Wie 1860, die hinter Meister Magdeburg das zweitbeste Rückrundenteam waren, kam Bär erst in der zweiten Saisonhälfte so richtig in Fahrt. 15 seiner 21 Saisontreffer erzielte er schließlich in der Rückserie, die "Mega-Bock gemacht" habe. Starten die Löwen und ihr Torschützenkönig in der kommenden Spielzeit bereits von Anfang an durch, haben die Sechzger am Ende vielleicht noch mehr zu feiern....