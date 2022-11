Nach Absturz: TSV 1860 will sich wohl im Winter mit zwei Neuzugängen verstärken

Nach dem berauschenden Saisonstart sind die Giesinger auf Platz sechs abgerutscht. Um die Aufstiegshoffnungen zu wahren, soll das Team nun womöglich nochmals um zwei Spieler verstärkt werden.

München - Zuletzt vier Spiele ohne Sieg. Tabellenplatz sechs. Das haben sich die Löwen nach dem fulminanten Saisonstart deutlich anders vorgestellt. Kein Wunder, dass weder Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel noch Sechzig-Coach Michael Köllner mit dieser Zwischenbilanz zufrieden ist. Und das, obwohl sie den Kader im Sommer mit gleich acht Neuzugängen verstärkt haben.

Löwen wollen Aufholjagd wohl mit zwei Neuzugängen einläuten

Doch in den letzten Wochen zeigte sich, dass weder Leistungsschwankungen einiger Löwen-Kicker noch Verletzungssorgen vom Kader aufgefangen werden können. Dennoch wollen die Münchner an ihrem Ziel festhalten: Dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dafür wollen die Münchner nach der Winterpause eine Aufholjagd starten. Damit das gelingt, soll der Kader laut "Bild" nochmals um zwei Akteure verstärkt werden.

Finanzielle Mittel für neue Spieler begrenzt

Wer das sein soll, wird in dem Bericht nicht erwähnt. Jedoch ist eines klar: Die finanziellen Mittel des TSV 1860 sind begrenzt. Außerdem wollen die Löwen keine vertragslosen Spieler verpflichten. Auf die Sechzig-Bosse kommt also in der Winterpause einiges an Arbeit zu, um einen aufstiegsfähigen Kader zu kreieren.