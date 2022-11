Kein 1860-Comeback: Thomas Pledl spielt bei Altach vor

Zuletzt hat sich Ex-Löwe Thomas Pledl bei den Sechzigern fit gehalten. Jetzt könnte der 28-Jährige zum Verein von Weltmeister Miro Klose wechseln.

München - Noch vor wenigen Wochen wurde über eine Rückkehr von Thomas Pledl an die Grünwalder Straße spekuliert. Doch schon kurze Zeit später schob Löwen-Coach Michael Köllner einem möglichen Comeback den Riegel vor. Der 52-Jährige sagte: "Er hat die Möglichkeit, sich fit zu halten. So wie er trainiert, ist er auf jeden Fall eine Option für viele Vereine."

Thomas Pledl spielt bei Mannschaft von Weltmeister Klose vor

Zu ihnen gehört nun auch der SCR Altach: Bei der Mannschaft von Miroslav Klose durfte der 28-Jährige vorspielen – und das mit Erfolg. Pledl trug sich beim 5:0-Testspielsieg gegen den Zweitligisten aus Dornbirn mit einem sehenswerten Volley in die Torschützenliste ein. Das dürfte wohl auch dem Weltmeister von 2014 gefallen haben.

Pledl konnte sich TSV 1860-Comeback vorstellen

Vor ein paar Wochen konnte sich der Ex-Löwe sogar noch eine Rückkehr zu den Giesingern vorstellen. Pledl sagte damals gegenüber db24: "Ja klar wäre das eine Option für mich, wenn Sechzig sagt, ich habe sie überzeugt." Doch daraus wird wohl nichts – auch wenn sich viele Löwen-Fans eine Rückkehr des Mittelfeldstrategen gewünscht hätten.

Thomas Pledl – ein echtes Löwen-Urgestein

Pledl kam 2009 an die Grünwalder Straße und wurde bis 2012 im Jugendleistungszentrum der Sechziger ausgebildet. In dieser Zeit gewann er auch die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Jugendspieler seines Jahrgangs. Anschließend wechselte der damals 18-Jährige zu Greuther Fürth. Bis Sommer stand Pledl dann bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Nun folgt wohl die erste Auslandsstation in der Karriere des Bischofsmaiser.