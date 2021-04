Mutter von Vater getötet: TSV 1860 unterstützt Spendenaktion für Waisen-Geschwister

Am Ostermontag hat ein Mann in Oberhaching seine Frau getötet. Der TSV 1860 beteiligt sich nun an Spendenaktion für die hinterbliebenen Vollwaisen und steuert Einnahmen aus dem Heimspiel gegen Kaiserslautern bei.

29. April 2021 - 15:26 Uhr | AZ