Mutter von Vater getötet: TSV 1860 übergibt Spende für Waisen-Geschwister

Am Ostermontag hat ein Mann in Oberhaching seine Frau getötet. Der TSV 1860 hat die hinterbliebenen Vollwaisen finanziell unterstützt und die Spende am Wochenende übergeben.

18. Mai 2021 - 14:15 Uhr | AZ