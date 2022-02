Michael Köllner in Sorge um verletzten Niklas Lang: "Schaut ziemlich übel aus"

Trotz des Auswärtserfolgs beim FSV Zwickau ist die Stimmung bei Löwen-Trainer Michael Köllner gedämpft. Zu groß ist die Sorge um Junglöwe Niklas Lang, den es wohl übel erwischt hat.

München - Auch wenn es letztlich der Startschuss zur Aufholjagd beim 3:1-Auswärtserfolg der Löwen in Zwickau war, hätte Innenverteidiger Niklas Lang auf die rote Karte gegen Zwickau-Stürmer Lars Lokotsch sicher verzichten können.

Dieser vorangegangen war nämlich ein übles Foulspiel von Lokotsch am Löwen-Youngster, der nach einem Tritt in die Brustregion ausgewechselt werden musste. Der 19-Jährige konnte den Platz nur unter Schmerzen verlassen.

Michael Köllner in Sorge: "Ihm geht es nicht gut"

"Nikki Lang geht es nicht gut", erklärte Michael Köllner nach dem Spiel bei "Magenta Sport": "Er liegt halb in der Kabine drin. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist", so der Löwen-Trainer weiter. Auch wenn mit Leandro Morgalla ein weiterer junger Spiele seine Sache gut gemacht hätte, ist die Sorge bei Köllner um seinen verletzten Schützling groß.

"Er kriegt kaum Luft und hat Riesenschmerzen auf der Brust. Ich hoffe, dass nichts gebrochen ist. Es schaut dementsprechend ziemlich übel aus", fuhr Köllner fort.

Einem Einsatz von Lang gegen den 1.FC Kaiserslautern im Nachholspiel am Dienstag (19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) räumte der Münchner Übungsleiter "voraussichtlich keine Chancen" ein.