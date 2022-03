Marcel Bär wird jeden Moment Vater: Wie der TSV 1860 seinen Mannheim-Einsatz plant

"In der Länderspielwoche hat Marcels Frau genügend Zeit, um das Baby auf die Welt zu bringen", sagt Trainer Köllner. Und der TSV 1860 tut alles dafür, dass Torjäger Bär am Sonntag in Mannheim auflaufen kann.

18. März 2022 - 13:09 Uhr | AZ

In freudiger Erwartung: Löwen-Torjäger Marcel Bär wird Vater. © imago images/Ulrich Wagner