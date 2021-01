"Lasst euch überraschen": Günther Gorenzel heizt Transfer-Gerüchte an

Günther Gorenzel hat sich am Mittwoch über mögliche Winter-Transfers geäußert – und eine Neuverpflichtung nicht ausgeschlossen.

München - Noch ein Spieler für den TSV 1860? Seit geraumer Zeit hält sich das Gerücht, dass die Löwen an einer Verpflichtung von Keanu Staude interessiert sind – der vereinslose Offensivspieler wäre ablösefrei zu haben.

Könnte bald in Giesing anheuern: Keanu Staude. © imago/Beautiful Sports

Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel hat sich nun nochmals zum Thema Winter-Transfers geäußert und mit seinen Aussagen dafür gesorgt, dass die Spekulationen weiter vorangetrieben werden. Vor dem 3:0-Erfolg der Sechzger in Magdeburg sagte Gorenzel bei "Magenta Sport", dass er und Trainer Michael Köllner noch die ein oder andere Idee im Kopf hätten.

"Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit und zwischen den Gesellschaftern. Aber lasst euch einfach überraschen, was bis Montag noch passiert", so Gorenzel, der sich währenddessen ein Grinsen nicht verkneifen konnte. Weiß der Sport-Chef also möglicherweise schon mehr?

Transferfenster schließt am Montag

Fakt ist: Am kommenden Montag schließt das Winter-Transferfenster – bis dahin müsste ein Wechsel über die Bühne gegangen sein. Dass ein Winter-Transfer für den aktuellen Tabellenzweiten nicht ausgeschlossen ist, stellte Gorenzel ebenfalls am Mittwochabend klar: "Wir werden sehen, was noch umsetzbar ist."

Besagter Transfer könnte also Staude sein, der für weitere Variabilität im Angriff sorgen könnte. Nach AZ-Informationen ist der Spieler zwar ein Thema, unterschrieben ist aber noch nichts. Doch was nicht ist, kann ja noch werden – bis Montag hat Gorenzel ja noch Zeit.