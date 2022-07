Kevin Goden nicht mehr bei den 1860-Profis: "Damit hatte ich nicht gerechnet"

Kevin Goden spielt bei den Löwen-Profis keine Rolle mehr – nun hat der 23-Jährige erklärt, wie er mit der aktuellen Situation umgeht.

München - Eines der Opfer des großen Löwen-Umbruchs in diesem Sommer war Kevin Goden. Erst im vergangenen Jahr gekommen, plant 1860-Trainer Michael Köllner in Zukunft nicht mehr mit dem Rechtsverteidiger.

"Spieler und Berater wissen seit der Sommerpause Bescheid, dass wir anders auf der Position planen", sagte der Löwen-Coach vor rund drei Wochen. Ich bin einer, der ehrlich kommuniziert. Er kann noch bis zum Trainingslager alles mitmachen und dann schauen, ob sich für ihn was Gutes anbietet".

Goden spielt momentan in der zweiten Mannschaft der Löwen

Aktuell spielt Goden in der zweiten Mannschaft des TSV 1860, absolvierte am vergangenen Wochenende das erste Spiel der neuen Saison in der Bayernliga Süd gegen Kirchanschöring (0:0).

Laut eigener Aussage hatte der 23-Jährige nicht zu 100 Prozent damit gerechnet, dass er nicht mehr für die Profis vorgesehen ist. Wie es mit ihm weitergehen wird, ist momentan noch unklar. "Aktuell ist es natürlich nicht einfach in Sachen Zukunftsplanung. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich in nächster Zeit eine Lösung finden wird", erklärte Goden im Interview mit " ".

Mit Lannert kam ein weiterer Rechtsverteidiger zu 1860

Dass Goden bei den Profis nochmal Anschluss finden wird, ist derzeit eher unwahrscheinlich – auch weil mit Christopher Lannert ein neuer etatmäßiger Rechtsverteidiger verpflichtet wurde. Aufgeben kommt für Goden allerdings nicht in Frage: "Ich denke, die Türen lassen sich in beide Richtungen öffnen oder schließen, von daher schreibe ich nichts ab. Ich versuche, mein Niveau so hochzuhalten wie möglich und das ist auch immer mein Anspruch."