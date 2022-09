Keine Last-Minute-Transfers beim TSV 1860: Gorenzel sieht Mannschaft gut gerüstet

Günther Gorenzel kann am Deadline Day entspannt die Füße hochlegen. Die Kaderplanung beim TSV 1860 ist abgeschlossen, der Sportchef der Löwen sieht die Mannschaft für den Aufstiegskampf gut gerüstet.

München - Neun externe Neuzugänge hat der TSV 1860 in diesem Sommer verpflichtet – und dabei bleibt es auch. Einen Last-Minute-Transfer wird es vor Schließung des Transferfensters am Donnerstagabend (18 Uhr) nicht mehr geben. Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel zeigt sich sehr zufrieden mit der Kaderplanung in diesem Transfer-Sommer.

TSV 1860: Gorenzel sieht das Team trotz Ausfällen gut gerüstet

"Dank der Unterstützung von vielen haben wir den Kader nach unseren Vorstellungen umbauen können und die Mannschaft hat in den letzten Wochen eindrucksvoll trotz Ausfällen bewiesen, welches Potential in ihr steckt", teilte der Österreicher in einem Statement am Donnerstagnachmittag mit.

Gemeinsam habe man einen "klar festgelegten, wettbewerbsfähigen Etat und darauf aufbauend eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammengestellt". Nun gehe es darum, den Fokus darauf zu legen, "dass sich jeder Einzelne in seinem Spiel stetig weiterentwickelt, denn die Konkurrenz wird uns alles abverlangen, damit wir am Ende die nötige Konstanz über die gesamte Runde hinbekommen, die notwendig ist, um unsere Ziele zu erreichen".

TSV 1860: Kein Bär-Ersatz, Goden bleibt

Heißt auch: Ein Ersatz für Torjäger Marcel Bär, der nach seiner Fuß-OP noch mehrere Wochen ausfallen und womöglich in diesem Jahr überhaupt nicht mehr auflaufen wird, wird nicht mehr verpflichtet. Bei Verkaufskandidat Kevin Goden deutet derweil alles auf einen Verbleib hin. Er spielt in den Planungen von Michael Köllner keine Rolle mehr und läuft derzeit für die U21 in der Bayernliga auf. Ansonsten hatten die Löwen sämtliche Personalfragen schon länger geklärt.

Der Start in die "Mission Aufstieg" verlief für die Löwen bislang äußerst vielversprechend. In den bisherigen sechs Ligaspielen holten die Münchner 16 Punkte und grüßen damit von der Tabellenspitze. Die einzige Pflichtspiel-Niederlage gab es in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund (0:3).