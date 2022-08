Ansage von 1860-Torwart Marco Hiller: "Guter Dinge, dass wir aufsteigen"

Der TSV 1860 hat den Aufstieg als klares Saisonziel ausgegeben. Marco Hiller strotzt aufgrund des guten Saisonstarts vor Selbstvertrauen und schickt nochmals eine Kampfansage an die Konkurrenz.

München - Am Ende war es in den vergangenen zwei Jahren jeweils der undankbare vierte Tabellenplatz. Für Marco Hiller gibt es daher in dieser Saison nur ein Ziel.

"Es war von Anfang an mein Plan, mit Sechzig in die zweite Liga aufzusteigen. Nach zwei vierten Plätzen muss es beim dritten Mal passen, das ist unser Anspruch", sagte der Löwen-Torhüter im . "Ich bin guter Dinge, dass es im Sommer so weit ist, dass wir aufsteigen."

Hiller: "Gewisse Aussagekraft hat die Tabelle schon"

Denn es läuft aktuell bei den Löwen: Nach sechs Spieltagen steht die Mannschaft von Michael Köllner ungeschlagen an der Tabellenspitze! Mit fünf Siegen zum Auftakt stellten die Sechzger sogar den Drittliga-Startrekord der Kickers Offenbach aus der Saison 2010/11 ein.

"Eine gewisse Aussagekraft hat die Tabelle schon. Nicht so sehr darüber, wer auf- oder absteigt. Sie lässt aber erahnen, wie gut die Saison verlaufen könnte", ergänzte der 25-Jährige.

Hiller geht von 1860-Aufstieg aus

Mit einem Leistungseinbruch, wie in den vergangenen zwei Spielzeiten, im Spätherbst beschäftige sich der gebürtige Gröbenzeller aktuell nicht, schließlich sei 1860 "noch nie so gut gestartet wie in dieser Saison. Das zeigt, dass also nicht alles wie letztes Jahr ablaufen muss."

Sollte es auch im dritten Anlauf nicht mit der Zweitliga-Rückkehr klappen, werden die Giesinger laut Hiller "im nächsten Jahr eben noch mal" angreifen. "Ich habe Vertrag, jetzt bleibe ich bei Sechzig", so der Löwen-Torhüter, der abschließend erneut betonte: "Im Moment gehe ich sowieso davon aus, dass es in dieser Saison hinhaut." Klare und deutliche Ansage von Sechzigs Nummer eins!